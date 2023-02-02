«Загорелся весь фронт»: в Киеве рассказали о российском наступлении

Сейчас сложно определить, какое направление будет выбрано российским военным командованием для главного удара в ходе своего наступления.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова,

«Видно, что они ведут маневренную войну по захвату в административных границах Луганской и Донецкой областей. При этом, я не думаю, что у них есть переход на правый берег Херсонской области, то есть, все, что связано с левым берегом. Но остается Запорожье.

Потому что то, что связано с Запорожьем, мне не понятно, но понятно, что на южный фронт у них назначен один из лучших генералов – генерал Ким, который считается в Вооруженных силах Российской Федерации одним из лучших. Всегда назначают самого лучшего туда, где будет направление главного удара», – сказал эксперт.