«Загорелся весь фронт»: в Киеве рассказали о российском наступлении

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 10:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 439
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сейчас сложно определить, какое направление будет выбрано российским военным командованием для главного удара в ходе своего наступления.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас сложно определить, какое направление будет выбрано российским военным командованием для главного удара в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Старикова,

«Видно, что они ведут маневренную войну по захвату в административных границах Луганской и Донецкой областей. При этом, я не думаю, что у них есть переход на правый берег Херсонской области, то есть, все, что связано с левым берегом. Но остается Запорожье.

Потому что то, что связано с Запорожьем, мне не понятно, но понятно, что на южный фронт у них назначен один из лучших генералов – генерал Ким, который считается в Вооруженных силах Российской Федерации одним из лучших. Всегда назначают самого лучшего туда, где будет направление главного удара», – сказал эксперт.

 

«Ну, может, с учетом этой войны, которая носит гибридный характер, может, это отвлечение внимания. Поэтому сейчас нельзя определить – будет несколько ударов, но то, что сейчас мы видим, – весь фронт загорелся, начиная от Херсонского водохранилища, заканчивая Кременной – Сватово, до Купянска, к востоку Харьковской области. Это весь фронт горит, в том числе юг», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть