«Загорелся весь фронт»: в Киеве рассказали о российском наступлении
Сейчас сложно определить, какое направление будет выбрано российским военным командованием для главного удара в ходе своего наступления.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Старикова,
«Видно, что они ведут маневренную войну по захвату в административных границах Луганской и Донецкой областей. При этом, я не думаю, что у них есть переход на правый берег Херсонской области, то есть, все, что связано с левым берегом. Но остается Запорожье.
Потому что то, что связано с Запорожьем, мне не понятно, но понятно, что на южный фронт у них назначен один из лучших генералов – генерал Ким, который считается в Вооруженных силах Российской Федерации одним из лучших. Всегда назначают самого лучшего туда, где будет направление главного удара», – сказал эксперт.
«Ну, может, с учетом этой войны, которая носит гибридный характер, может, это отвлечение внимания. Поэтому сейчас нельзя определить – будет несколько ударов, но то, что сейчас мы видим, – весь фронт загорелся, начиная от Херсонского водохранилища, заканчивая Кременной – Сватово, до Купянска, к востоку Харьковской области. Это весь фронт горит, в том числе юг», – заявил Стариков.
Спасибо!
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