Захватили «почту, телеграф, тепловоз». Новая уголовка по героям майдана

15.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Сколько раз я вам говорила, что нет такого понятия «украинские патриоты» — есть патриоты по вызову. Из упоротых — только Ирина Фарион и, оперируя бюрократическим языком, «лица, находящиеся на психиатрическом учете, однако вне стационара — являющиеся активными субъектами деятельности». Понимаете, откуда вот это — «активист»?

Поведение активистов в периоды кататонического возбуждения я уже описывала: больные контактны и деятельны (навязчиво доказывают, что Одессе 600 лет), склонны к эхолалии («Слава Украине! Героям слава!»), связывают 1 января не с наступлением нового года, а с днем рождения Бандеры (когнитивные нарушения), несмотря на паспортные данные, меняют окончания фамилий с «ов» на «ив» и т. п. Как правило, родственники и соседи обращаются за медицинской помощью слишком поздно, например, когда больной уже вывешивает на балконе украинский флаг и производит оттуда же акты дефекации.

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А вот истинные герои — это уже ОПГ по вызову. Под маркой сопротивления «стране-агрессору» и борьбы с сепаратизмом, они отжимают чужой бизнес, участвуют в криминальных разборках, когда, допустим, олигархи делят между собою право владения территорией — тут одна ОПГ патриотов идет на другую. Также они незаменимы в «отжиме» незаконных видов деятельности — игорной или аптечной по распространению наркотиков; в физическом устранении конкурентов и т. д. Ибо «геройства на майдане» освобождают их от уголовной ответственности. А для массовки — погромов, маршей, ультиматумов по освобождению подельников — они как раз и используют первую категорию психических. Так и работают в связке. Фух, разобрались.

Но иногда закоренелые герои, вот эти самые настоящие патриоты, выходят из-под контроля и заявляют что-то типа: «Самвел, (Геша, Беня), а я не хочу на тебя работать — теперь буду на себя». И получается уже патриотический патриот в кубе.

И тут — курам на смех! Только недавно я писала об аресте в Одессе главы местной ОПГ «Автомайдан Одесса» Евгения Резвушкина за вымогательство в особо крупных размерах. А так-то там весь набор — побоища, рэкет, перестрелки, тяжкие телесные. Также я упомянула, что за товарища тут же вступился другой патриотичный патриот Марк Гордиенко, напомнивший, что «Резвушкин — часть украинского сопротивления русской весне» и о его «подвиге в деле защиты украинской Одессы» (имеется в виду сожжение одесситов 2 мая).

И, бац — прямо по классике: вспомнишь про говно, вот и оно. Через пару дней СМИ сообщили: «Полиция задержала шестерых активистов общественной организации «Совет общественной безопасности» Марка Гордиенко по подозрению в разбойном нападении на машинистов тепловоза». Выяснилось, что год назад патриотичные активисты, «угрожая машинистам битами, резиновыми дубинками и ножом, слили с локомотива дизельное топливо». В общем, грозит теперь ребятам уголовная статья за «Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Вот… Вот то, о чем я вам все время говорю! Они же не в литературных вечерах в память Леси Украинки участвуют — они натуральные бандиты с большой дороги.

Самого Гордиенко, правда, не повязали. По биографии — он брат-близнец Резвушкина. Фигурант ряда уголовных дел, рэкетир, люстратор и подстрекатель, призывавший 2 мая идти громить «антимайдан» на Куликовом поле. Все годы после страшных событий в Одессе он терроризирует город. В послужном списке — погромы в кабинетах «неправильных» судей и депутатов, выбивание из бизнесменов денег на «добровольную помощь героям АТО», нападения на мирных граждан. Даже не удивляет, что с таким послужным списком Гордиенко возглавил самопровозглашенный «Совет общественной безопасности», настигая и причиняя «безопасность» направо и налево…

Нахождение данного субъекта на свободе — или вопрос времени, или у него крыша покруче, чем у Резвушкина, или, наблюдая за приключениями побратима в СИЗО, он испужался и кого надо подмазал — непонятно. Но пока он сидит в Фейсбуке и откровенно издевается над т.н. правосудием, которое сам же и привел к власти.

«Бывшие мои «дети», обнаружили место, где машинисты тепловоза сливали солярку и продавали ее, ну и нагрянули за долей. Не понимая, что время не то и они не те. Барыги, наладившие схему, побежали к крыше, то есть к ментам, и крыша возбудилась. Все так и было, уверен. Тема как с Резвушкиным», — написал Гордиенко по поводу нападения на машинистов тепловоза.

Хотя и о своем «героическом прошлом» он не забывает напоминать (на случай ареста, видимо): «Меня десятки раз пыталось убить ФСБ Московии, ибо я был одним из символов разрушения проекта «Новороссия»… Рашистские каналы заклеймили меня «карателем 2 мая».

И о происходящем в принципе: «Мои симпатики из спецслужб передали месседж: мол, Марк, перестань топить против Зе, и все будет ок. Сейчас идет тренд и линия зачистки патриотических сил и формирований, поэтому не надо лезть на рожон».

Только не думайте, что это справедливость наконец наступила — «линия зачистки патриотических сил» — просто Украине эти отморозки уже не нужны (на потешном примере Стерненко можно наблюдать — как он входит и выходит из тюрьмы). Украина сама, уже без посредников, хочет грабить, вымогать и убивать, прикрываясь патриотизмом. Ну правильно — государственная монополия.