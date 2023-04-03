Замгубернатора рассказала о проблемах беженцев из Херсонщины

Крым, Краснодарский край и Ставрополье приняли большее количество переселенцев из Херсонской области, эвакуированных в прошлом году.

Об этом в интервью «Радио Крым» сообщила заместитель губернатора Херсонской области по работе с населением Татьяна Кузьмич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точную цифру сказать сегодня мы не можем, потому что люди выезжали не только по линии МЧС, а еще и самостоятельно на своих личных автомобилях, в общем, это около 90 тысяч. В Краснодарском крае осело наших херсонцев около 18 тысяч, очень много уехало в Ставрополье, в Крым. Потом, как ни странно, идёт Московская область, Челябинск. Понятно, что это десятки тысяч людей, но у нас есть телефон «горячей линии», и когда нам звонят соотечественники, мы помогаем им в решении тех проблем, которые у них возникают. А это чаще всего вопросы, связанные с получением сертификата и выплат, это подтверждение места проживания, это внесение населенного пункта, в котором они проживали, в список, дающий им право на получение сертификата и выплат. Ещё такие темы – получение пенсионных выплат, задолженности по заработной плате, подтверждение, опять же, места проживания», – уточнила она.

Проблемы эвакуированных с правобережья примерно одинаковые – это получение сертификата и подтверждение места проживания.

«В список населённых пунктов, жители которых имеют право на получение сертификатов и выплат, входят населённые пункты из 15-километровой зоны. А у нас есть жители таких населённых пунктов, которые за пределами 15 км – допустим, это 30 км, и туда были прилеты. Но, к сожалению, эти пункты не входят в этот список. Мы обращаемся, чтобы эти пункты тоже включили, потому что люди по понятным причинам вынуждены были покинуть свои дома, – пояснила Кузьмич. – Потом есть вопрос по населённым пунктам на Кинбурнской косе. Де-юре это Николаевская область. Вот так случилось, что они проголосовали вместе с нами за присоединение к России, их населенные пункты находятся в 15-километровой зоне, но не входят в перечень эвакуированных. Тут вопрос решается. Думаю, что ну почти уже 90%, что он будет решён. Потому что наши люди из этих посёлков находятся не только здесь, у нас, но и в Краснодарском крае, и в Крыму. Они не имеют права получить выплату и сертификат, и вернуться они не могут, потому что у них разрушены дома».

Общее количество эвакуированных из 15-километровой зоны тоже не подсчитано. Через МФЦ на получение сертификата и выплат зарегистрировались около 19 тысяч. Но и проживающих самостоятельно на съемных квартирах, которых невозможно идентифицировать, еще довольно много.