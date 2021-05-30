Запад готовит массовое убийство украинских стариков

30.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинским пенсионерам нужно приготовиться жить без повышения пенсий. Так решили в МВФ.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Экономика должна быть экономной – вот девиз, которому следует экономный экономист Владимир Зеленский, пытаясь «вытащить» Украину из экономического кризиса.

Экономить, собственно, власти «незалежной» будут опять на (почему-то это не удивляет) социально-незащищённых слоях населения – пенсионерах. Ибо так поручили кураторы из Международного валютного фонда.

Став зависимыми от траншей МВФ, постмайданные власти выполняют с каждым разом всё кабальные требования, выдвигаемые фондом.

Видимо, посчитав, что украинские пенсионеры слишком хорошо живут, МВФ активно заинтересовался, из каких источников на Украине производится индексация пенсий.

В Международном валютном фонде озабочены тем фактом, что в оставшейся части Украины индексация пенсий производится в принципе – ведь каждая индексация увеличивает дыру в Пенсионном фонде страны. Кураторы украинских денежных властей озадачены: откуда те будут брать деньги для ежемесячных доплат получателям пенсионных пособий. Для Запада украинские пенсионеры – лишние люди, которым деньги платить не целесообразно.

Отмечу, что минимальная украинская пенсия составляет 1769 гривен, а пенсионная надбавка не превышает 100 грн. На эти деньги, к большому сожалению, пенсионеры не могут купить ни необходимых лекарств, ни оплатить коммуналку. При этом, по мнению западных надсмотрщиков, украинским пенсионерам нужно забыть даже о той 100-гривневой кости, которую «слуги народа» бросают им с барского плеча.

Судя по разведке, которую проводит МВФ, можно говорить о том, что в ближайшей перспективе фонд нанесёт мощный удар по украинским пенсионерам: наложит мораторий на индексацию пенсий в недоевропейской стране. В противном случае «незалежной» будет перекрыт кислород в виде очередных траншей, без которых Украина не сможет вернуть долги по кредитам, ранее взятым оккупационными чиновниками.

Западу архинужно истребить украинских пенсионеров, которые, по мнению реальных заокеанских хозяев страны, не просто являются «лишними ртами», но ещё и идеологическими противниками того фашистского режима, который вследствие государственного переворота оказался у руля «незалежной».

И здесь хочется задать вопрос: явное вмешательство МВФ во внутренние дела Украины, отъём последнего куска хлеба у и без того едва выживающих стариков, – это признаки суверенного государства, о котором любят разглагольствовать Зеленский и Ко? За такое нынешнее унизительное существование населения бригада политических преступников Украины вывела украинцев на майдан?..

Постмайданные чиновники исполняют волю зарубежных хозяев, а простые люди вынуждены жить по чужим правилам, навязанным коллективным Западом. То, что сейчас происходит на Украине – настоящая неприкрытая оккупация.

Как освобождаться от оккупации – украинское население знает, ведь в годы Великой Отечественной войны наш многонациональный народ триумфально поборол оккупантов. Для жителей Украины, захваченной Зе-маргиналами, настало время повторить подвиг своих героических дедов и прадедов, истребить бандеровский Зе-питомник, уничтожающий стариков, и вернуться на историческую Родину – в Большую Россию.