Запад и Россия ударят по рукам и вытрут об Украину ноги – эксперт

11.05.2020, Киев, Игорь Петров

Запад и Россия могут договориться о снятии или смягчении взаимных санкций, как минимум, на период сохранения угрозы пандемии.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад и либеральные круги, в том числе сегодня, вынуждены объяснять своим гражданам, почему им жить станет хуже, и вынуждены давать какие-то надежды, целеполагания – как исправить эту ситуацию. А противостояние с Россией и санкционная война, политическая война, западным странам, особенно европейским странам, стоит хороших денег.

Все устали от этого конфликта – бизнес устал, политики устали от бесперспективности. И мы постепенно скатываемся к ситуации, о которой мы с вами давно говорили – как только сильные игроки устанут от драки, они скажут: а может, давай, мы решим эту проблему за счёт слабого игрока.

И, конечно, в этой ситуации появляются разного рода мотивы или идеи – как решить эту ситуацию за счет Украины. В большей мере за счет Украины, в меньшей мере… красивее словами, хуже словами.

И российская дипломатия сейчас пытается эффективно использовать нынешний момент для снятия санкций, потому что есть условия, есть социальный запрос в западных странах на смягчение санкционного режима, хотя бы на период коронавируса, на период этих ограничений.

Эти факторы выдают изменения в риторике аналитических центров. Пока что в виде каких-то решений это не оформилось, хотя такого варианта исключать до конца этого года нельзя.

Варианта, при котором могут быть частично сняты или приостановлены на какой-то период санкции против России, взаимно приостановлены, России против западных стран в случае сохранения коранавирусной угрозы и ситуации – я бы не исключал. Такой сценарий имеет существенную вероятность», – заключил Руслан Бортник.