Запад может заблокировать даже кнопочные «бабушкофоны» в России

Западные компании заблокируют всю мобильную связь в России – как только получат приказ от своих правительств.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил IT-предприниматель Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о том, что «Гугл» или «Эппл» будут что-то сами решать, это, конечно смешно. Зачем блокировать смартфоны? Чтобы нанести удар по нашей цифровой инфраструктуре. Это наш прямой враг. Он может выключить нам смартфоны. Смартфон передает сотовой станции сертификат шифрования для голосовой связи и доступа к мобильным данным. Эти сертификаты тоже производятся на Западе. То есть – отключить связь, чтобы не только смартфоны, но и кнопочные бабушкофоны перестали находить сеть, очень легко», – сказал Ашманов.

Он считает, что Запад примет решение о блокировке связи в России в двух случаях: триумфального наступления ВСУ и Майдана в Москве.

«Мы к этому не готовы, но и делать этого никто не будет. Это будет сделано, если либо начнется какое-то феерическое наступление на Украине, чтоб ему помочь с возможностью дослать на территорию России какие-то новые дальнобойные дроны с большим запасом взрывчатки, либо если у нас тут будет подготовлен Майдан, протест довольно массовый. Вот тогда выключить смартфоны по всей стране, добавив паники и оставив связь тем, кто организовывает Майдан, это будет сделано. Сделать такую штуку можно один раз», – сказал Ашманов.

Он напомнил, что аналогичную ситуацию в банковской сфере России удалось преодолеть, хотя «Виза» и «Мастеркард» в течение 7 лет блокировали закон о национальной системе платежных карт. Но после того, как им приказали заблокировать российские банки, «Госдума» его оперативно приняла. Сейчас, по мнению эксперта, власти России испытывают «девочковый подростковый барьер сознания о том, что не может такого быть, не могут выключить».