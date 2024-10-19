Запад намерен непублично саботировать «план Зеленского»

Вадим Москаленко.  
19.10.2024 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украине якобы хватает собственных денег вооружить ВСУ настолько, чтобы разгромить российскую армию, что прекрасно видят на Западе.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине якобы хватает собственных денег вооружить ВСУ настолько, чтобы разгромить российскую армию, что прекрасно...

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«Проблема в том, что у нас вообще нет дефицита в деньгах. У нас Нацбанк из западной помощи взял 16 млрд. и положил в золотовалютные резервы. У нас Нацбанк по 100 млрд. гривен в год выводит в виде процентов по схеме депозитные сертификаты ОВГЗ, все про это знают… У нас прямо здесь в стране есть десятки миллиардов долларов, на которые мы можем прямо сейчас заказать вооружения и у своих собственных производителей. И обеспечить армию, а армия нанесёт разгром российской армии. Я думаю, иностранцы прекрасно видят, что разворовывается вся их помощь, она не идёт на войну», – сказал Себастьянович.

«Поэтому надеяться, что кто-то примет какой-то «план Зеленского»… Нет, они все его послушают. Так как они толерантны и по причине внутреннего благородства никто не будет обзывать Зеленского плохими словами. Ну, они могут промолчать, отказаться встречаться, саботировать какой-то «Рамштайн» или «форум мира». Просто молча не приезжать, не разговаривать, но никто вслух не будет говорить, что это за филькина грамота. Поэтому вот так все этот план и проглотят», – добавил политолог.

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