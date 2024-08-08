Запад полностью устраивает формат СВО на Украине

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Специальная военная операция на Украине с 2022 года всеми игроками держится в фазе, исключающей её переход в региональную войну. Риск эскалации есть, особенно в связи с событиями в Курской области, но Запад пытается этого всячески избежать.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооружённый конфликт, который называется специальная военная операция, – уже носит признаки локальной войны, на театре военных действий довольно изолирован. Потому что театр войны в Европе один – это вся Европа. И театр войны подразделяется на театры военных действий, довольно изолированных по местности, по политическим ситуациям. Сейчас идёт локальная война, которую мы войной не называем. Потому что после Второй Мировой войны, когда корпус международного права был дополнен соответствующими конвенциями, объявлять войну стало очень невыгодно. Не только мы войну не объявляем, но и Украина войну нам не объявила. Потому что это сразу массовое ограничение по экспорту, импорту, и всё очень неловко получится, в первую очередь, с военной помощью самой Украине», – отметил он.

Следующий этап, по словам эксперта, это региональная война между группировками, коалициями государств. А после – уже всеобщая война, в которой прогнозируется применение ядерного оружия.

«И мы, и Запад пытаемся удержать этот конфликт в состоянии, по максимуму, локальной войны. Отсюда, кстати, вот эти разговоры о правомерности нанесения Украиной по территории России ударов. Они, понятно, что это делают довольно ограничено, но тем не менее. Вот, сейчас на Курскую область полезли, потому что они сами завязали этот конфликт, ограничив его территорией Украины по состоянию на 1991 год, включая Крым, который своим считают. Сейчас риск эскалации есть. Он всегда в горячей фазе вооружённого конфликта присутствует – нарастание агрессии, нарастание угрозы, ударов и так далее. Но Запад пока пытается из-под этого риска убежать», – считает Трухан.