Западенца из Красного креста оштрафовали за «слив» данных по ЛДНР

30.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастопольский Мировой суд присудил минимальный штраф региональному отделению Красного Креста -10 тысяч рублей за нарушения порядка обработки и персональных данных, в результате которых анкеты ополченцев Донбасса и их семей передавались за рубеж – предположительно, «сливались» Минобороны Украины.

Еще тысячу штрафа заплатит директор отделения Николай Стефлюк, выходец с Западной Украины.

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Об этом сообщили сегодня «Вести. Севастополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане ЛДНР обращались за помощью в Красный Крест, чтобы получить пайки – простейший набор продуктов, состоящий в основном из круп.

«Передавались фамилия имя отчество, дата рождения, состав семьи адрес проживания и номер телефона. Был выявлен ряд нарушений законодательства. Формы согласия на обработку персональных данных не соответствовали тем, которые установлены законом», – сказал представитель Роскомнадзора Петр Крашенинников.

Стефлюк признал вину по трем пунктам: неправильное составление формы заявления, отсутствие акта проверки, не информирование Роскомнадзора.

Как предполагают, данные передавались в главный офис Красного Креста, а оттуда «сливались» в министерство обороны Украины.

Источник «ПолитНавигатора» в севастопольском отделении «Красного креста» рассказал об особенностях работы организации на полуострове.

По его словам, в Республике Крым до настоящего времени действует отделение не российской «дочки» (как в Севастополе), а именно Международного Красного креста, которое и просило у севастопольского офиса данные под предлогом отчета.

Интересно, что за день до суда Симферополь в очередной раз обращался в Севастополь с запросом данных, однако на этот раз Стефлюк, найдя предлог, передавать сведения не стал.

Собеседник утверждает, что 11 декабря Севастополь и Симферополь планирует посетить Барт Магне – руководитель представительства МКК в Москве.

Одна из целей визита – переговоры с правительством Севастополя, чтобы попытаться «сгладить» скандал. Магне также должен закрыть офис в Симферополе – его в столице Крыма должна сменить работа российского подразделения «Красного креста».