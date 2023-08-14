Западу нужна выстоявшая Украина, но с фактически уничтоженными ВСУ – киевский военный эксперт

На Западе всерьёз переживают на счёт того, что в случае победы Украины, США и Европа получат равносильного по мощи партнёра.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если я слышу, что отдельные наши политики заявляют, что мы тут воюем за Европу, нам все обязаны – нам никто ничего не обязан, и воевать – они сами за себя повоюют, а вообще-то, они воевать не будут, они все сдадутся. Они как немцам сдались во Вторую мировую войну – 15 дней, и Бельгия пала, Франция. Единственно в настоящее время в мире есть только несколько стран, армии которых способны воевать. А именно – США, РФ, Украина и Турция в определённых моментах. Китай ни разу в жизни не воевал», – сказал Стариков.

Он добавил, что, по большому счёту, и безоговорочная победа Украины мало кому выгодна.

«Заканчивается война, в Украине самая сильная армия в Европе, РФ будет экономически закрыта, а у нас всё – самая сильная армия, как к нам Европа будет относиться? Хотя, у немцев две дивизии, одна танковая, одна пехотная, остальные не воюют, у французов 60 тыс. сухопутных войск, у англичан две армии – тоже они сухопутчики никакие, а у нас самая сильная армия. Вот и задайте себе вопрос, почему Европа с таким скрежетом нам особо ничего не даёт. Так же само, я думаю, и США под действием Европы самолёты не дают. Поэтому здесь вопрос геополитики», – выразил уверенность эксперт.