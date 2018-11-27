Защищающие ВМСУ-шников адвокаты грозят иском против российских СМИ

27.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Сотрудник меджлисовского телеканала ATR Осман Пашаев опубликовал имена адвокатов, защищающих моряков ВМС Украины, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Это Маммет Мамбетов, Айдер Азаматов, Эдем Семедляев, Ислям Велиляев Алексей Ладин, Джемиль Темишев, Эмиль Курбединов, юрист Лиля Гемиджи, а также еще пять защитников, пока не давших разрешение на публикацию их имен.

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Как минимум пять адвокатов ранее вели дела запрещенных в РФ меджлиса и Хизб ут-Тахрир, обратил внимание в фейсбуке руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

«На вопрос: кто заключил договоры на защиту? Отвечают: Родственники. Наверное, по скайпу или голубем из Одессы. Теперь точно сядут», – прокомментировал Крючков перспективы дела украинских моряков.

«Вот и складывается пазл. Понятно, почему меджлис так активно взялся поддерживать нарушителей, что даже акцию у суда проводят, общественников нагнали. Меджлис ничего бесплатно не делает», – отмечает агентство «Крыминформ» в Telegram-канале.

Адвокаты болезненно воспринимают внимание к себе.

«Российские журналисты начали активно обсуждать адвокатов, защищающих Украинских моряков, в контексте, подрывающем деловую репутацию адвокатов! Думаю, мы с коллегами соберёмся и обсудим подачу коллективного иска против таких СМИ – о защите деловой репутации», – написал в соцсети Эмиль Курбединов.