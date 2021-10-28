«Заставим унижаться». Российский эксперт о поставках электроэнергии Украине

28.10.2021 15:44 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы получить от России электроэнергию, Украина должна официально обратиться в Москву с соответствующей просьбой. Кроме того, Россия должна выставить условие Киеву – освободить похищенного члена СЦКК от ЛНР.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил журналист-международник Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, просто так позволять Киеву покупать российскую электроэнергию не стоит – Украина должна взывать о помощи у «страны-агрессора».

«Я готов поддержать, что электроэнергию будем поставлять, но в обмен на освобождение этого луганского человека, гражданина Российской Федерации. И чтобы не просто так они, типа, сняли этот запрет и все. Нет, вы должны акцентировать, у нас попросить, обратиться с просьбой в Москву, столицу государства-агрессора, чтобы мы оказали в тяжелый момент помощь бывшим братьям», – сказал журналист.

«И вот тогда, отвечая на просьбу, сформулированную кем-то из украинских официальных лиц, – не хочет Зеленский, пусть премьер-министр Шмыгаль это сделает, или пусть даже Кулеба, прости господи. Но, тем не менее, эта просьба должна быть четко сформулирована. Потому что хватит им уже над нами глумиться, а сами какие молодцы, герои, все в белых смокингах – нет, должны чуть поунижаться и что-то сделать в ответ. Тем более, освободить человека – это вообще дело святое», – заявил Юсин.