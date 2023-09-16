Зе-политолог признал, что Запад готовит Украину к потере территорий де-факто

На предстоящей в Нью-Йорке встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского будут рассматриваться контуры невыгодного для Украины мирного соглашения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил обслуживающий интересы офиса Зеленского киевский политолог Владимир Фесенко, отвечая на вопрос, будут ли президента говорить о мирном плане и пакете безопасности для Украины.

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«Уже идут переговоры о подготовке двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины. Я думаю, эта тема безусловно будет обсуждаться. Но я не думаю, что стоит ожидать проекта такого договора уже в ближайшее время. Мое предположение такое: и проект такого договора с США, и с некоторыми другими странами Запада появятся не сейчас, а позже — тогда, когда начнутся реальные переговоры о прекращении войны. И они будут частью переговорных пакетов о завершении войны. Это будет такой стимул для Украины согласиться на завершение войны. Возможно, даже при условиях, которые не совсем нас будут устраивать», – сказал Фесенко в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

При этом он уверяет, что никто на Украине «не будет уступать территории» и этого не будут требовать на Западе.

«Будет идти речь о том, чтобы согласиться на прекращение войны в условиях, когда часть территорий останется под оккупацией России. Ни мы, ни Запад не будем признавать эти территории российскими. Поэтому обмена здесь не будет. Но речь идет о ситуации, что часть территорий, к сожалению, может на время остаться под российской оккупацией. Скажем так: в зависимости от военной и политической ситуации, такая дилемма для Украины может возникнуть. Она может возникнуть сейчас, когда Байден еще президент, или если вдруг будет другой президент в США, который будет настроен иначе, чем Байден, относительно помощи Украине. Такой сценарий, на всякий случай, надо иметь в виду. И к этому тоже надо готовиться», – считает эксперт.

По его словам, при этом в таком пакете будут гарантии безопасности для Украины.

«Более того, среди таких предложений есть и вариант членства Украины в НАТО, даже если часть наших территорий будет оккупирована. Об отказе от наших территорий речь не идет и не будет идти. Если же мы можем стать членом НАТО даже в ситуации, когда часть наших территорий оккупирована, такой вариант, я считаю, стоит рассматривать. Это гарантия безопасности для нас. Это не означает, что мы отказываемся от оккупированных территорий. Но пока что, скажу откровенно, боюсь, о членстве в НАТО Украины речь идти не будет. В перспективе, возможно, да, но не сейчас», – резюмировал Фесенко.