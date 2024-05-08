Зе-власть развязала руки садистам и беспредельщикам

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Принятый на Украине закон о тотальной мобилизации развяжет руки садистам и беспредельщикам, которые теперь смогут безнаказанно отыгрываться на «уклонистах».

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспредел был и до принятия закона о мобилизации. А этот закон, к несчастью для многих украинцев и для страны, он станет катализатором беспредела. По сути, многим людям, желающим продемонстрировать свое эго, свою силу и наклонности, он банально развяжет руки. Когда полицейский ТЦКшник в Винницкой области кричал молодому парню о том, что «Я сейчас тебя застрелю, и по закону, который принял Зеленский, мне ничего не будет». Вот так это трансформируется в голове. Увы, но это пока только цветочки, а ягодки нас ждут впереди», – сказал политолог.

«Закон должен быть один для всех. В ситуации войны люди должны быть поставлены в разные условия. А у нас постоянно демонстрируют, что у нас общество сословное, что есть каста тех, кто имеет право жить, и те, у кого только одна обязанность, как говорится, оплатить налоги и умирать. Так не пойдет», – добавил он.