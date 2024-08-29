Зе-власть задумала новую газовую схему на крови украинских солдат

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Отказ украинского узурпатора Владимира Зеленского от продления договора с Россией о транзите газа является частью коррупционной схемы, которая позволит «зелёным» украсть ещё много миллиардов.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема газа также поднималась на пресс-конференции Зеленского. Он сказал, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце текущего года», – ведущий попросил прокомментировать новость.

«Скажу кратко: война войной, а бабки за газ по расписанию. И как они будут идти, кому капать, и как зелёные мародёры заработают больше, при контракте или без – это ещё большой вопрос. Было сказано, что если европейцы, например, Словакия, запросят, то мы с ней заключим договор о прокачке. С «Газпромом» не будем. То есть, все деньги будет получать условная словацкая компания, и с него за транзит будут рассчитываться с Украиной», – ответил Мосийчук.

«Сколько при этом будет прилетать в зелёные карманы чиновников – сказать тяжело. Но я думаю, это будут миллиарды. Это очередная гиперкоррупционная схема, которая строится на жизнях наших солдат. Потому что Иван, Петр, Микола воюют – Семен, Одарка и Галя работают. А зелёные звиздюки бабки считают от газа, который тот же российский, но продаётся через какую-то европейскую прокладку», – добавил бывший депутат.