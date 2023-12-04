«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится «не с нами» – он сильно пошатнул свое здоровье и психологическое состояние за время своего провального президентства. Косвенно это подтверждает в своем недавнем интервью британскому изданию The Economist его супруга Елена Зеленская, которая заявила, что не хочет переизбрания мужа на второй срок.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этих разговорах супруги Зеленского проскальзывает то, что у Зеленского, наверное, пошатнулось здоровье и психологическое состояние. И что ему придется до конца своих дней приходить в себя от того, что с ним произошло. Что он допустил стратегическую жизненную ошибку, пойдя вообще в президенты из актеров, не имея образования, не имея политического бэкграунда, не имея команды, не имея даже цели. Просто захотел стать президентом. В результате эта некомпетентность привела не только к войне, но и разорению граждан Украины. А то, как он сейчас самоустраняется от многих вещей, прячется за смартфон, говорит о том, что он не с нами. Зеленская, наверное, это видит, и ее намеки на то, что, наверное, надо сворачивать эту лавочку. То есть, уходить из политики», – заключил Балашов.