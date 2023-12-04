«Зеленский уже не с нами» – бежавший в США киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 160
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский уже находится «не с нами» – он сильно пошатнул свое здоровье и психологическое состояние за время своего провального президентства. Косвенно это подтверждает в своем недавнем интервью британскому изданию The Economist его супруга Елена Зеленская, которая заявила, что не хочет переизбрания мужа на второй срок.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится «не с нами» – он сильно пошатнул свое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В этих разговорах супруги Зеленского проскальзывает то, что у Зеленского, наверное, пошатнулось здоровье и психологическое состояние. И что ему придется до конца своих дней приходить в себя от того, что с ним произошло. Что он допустил стратегическую жизненную ошибку, пойдя вообще в президенты из актеров, не имея образования, не имея политического бэкграунда, не имея команды, не имея даже цели. Просто захотел стать президентом.

В результате эта некомпетентность привела не только к войне, но и разорению граждан Украины. А то, как он сейчас самоустраняется от многих вещей, прячется за смартфон, говорит о том, что он не с нами. Зеленская, наверное, это видит, и ее намеки на то, что, наверное, надо сворачивать эту лавочку. То есть, уходить из политики», – заключил Балашов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть