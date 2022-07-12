Зеленский будет варварски бомбить освобождённый Львов – эксперты

Новости Украины

Украинские власти 8 лет обстреливали Донбасс, объясняя это тем, что там живут предавшие Украину «сепары и ватники», точно так же они будут действовать по всем территориям, освобожденным русскими войсками.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сами это признавали – они полностью контролируют ситуацию с «HIMARS» на Украине и санкционируют его применение. Применение «HIMARS» по складу селитры, взрывчатого вещества, а мы знаем по опыту Бейрута, помним, как там рванула селитра, которая находится в центре города, я знаю Новую Каховку, это практически в 500-х метрах от мэрии. Это сознательная попытка уничтожить мирный тыловой город. Это сделано в целях – вызвать панику, массовое бегство населения. Они вчера уже всех об этом предупредили. Помним, Верещук (министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук – ред.) там верещала. С тем, что бы затруднить там положение российских войск, потому что они там будут пытаться как бы наступать, а в это время в тылу у нас будет паника, колонны беженцев», – объяснил военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов.

Публицист Дмитрий Радионов отметил, что та же тактика киевскими властями уже ведётся 8 лет на Донбассе.

«Я, как только услышал эту новость, что они будут там что-то отвоёвывать, я с самого начала сказал, что они ничего не смогут там отвоёвывать. Единственное, что они могут – это тупо кошмарить местное население, чтобы довести его до такого состояния, когда оно будет требовать возвращения «законной власти», чтобы прекратить этот кошмар. Собственно, чем они 8 лет занимались на Донбассе. В течение 8 лет киевская пропаганда внушала всем украинцам, что в Донбассе живут сепары, ватники, что их надо мочить за то, что они предали Украину. А сегодня в положении Донбасса оказывается Херсонская, Запорожская области. Завтра окажется Харьковская, Одесская, Николаевская по мере освобождения они будут считать этих людей, также как 8 лет считали Донбасс, гражданами второго сорта. Если завтра Львов станет освобождённой территорией, они и Львов будут обстреливать и говорить, что это сепары и предатели», – рассказал Радионов.