Зеленский на пути нелегитимности, – Мосийчук

Украинская власть находится на прямом пути потери легитимности – президент утратит ее 20-го мая, по истечении срока полномочий. Это понимают уже не только противники Украины, но и нейтральные страны, и даже так называемые союзники.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо исключительно идти по Конституции, по законодательству, сохранить легитимность власти. Мы на пороге, и наша власть ведет нас к абсолютно десакрализации, делегитимизации власти. Могут мне говорить, кол на голове тесать, могут угрожать расправами юристам-конституционалистам, могут запугивать кого угодно, убить обещать – они уже пишут об этом прямо. Но от этого легитимность у Зеленского не появится после 20-го мая, и это будет проблемой. Это уже понимают все, об этом говорят враги, говорят в нейтральных странах, об этом говорят в странах, которые они называют союзниками или партнерами, как кому больше нравится. Об этом говорят везде, и когда этот уровень достигнет от разговоров до фактажа, может быть поздно», – заявил Мосийчук.