Новости Украины

Президент Владимир Зеленский пообещал крымчанам возможность безвизового въезда в Евросоюз по паспортам граждан Украины.

А еще строительство новых дорог, восстановление оросительных систем, бесперебойную подачу воды, очистку канализационных стоков, современное медицинское обеспечение и образование – все то, чем Россия занимается последние 8 лет после вхождения Крыма в состав федерации, поскольку за четверть века у Украины на это не было ни средств, ни особого желания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открывая сегодня саммит «Крымской платформы» в Киеве, Зеленский вновь заверил, что Украина «обязательно вернет Крым» и исправит все, что «оккупанты» сотворили на полуострове: экономический упадок, снижение социальных стандартов, экологические угрозы и уничтожение природы. Взамен крымчане получат возможность «стать частью Европы» и принимать миллионы туристов из-за рубежа.

«Крым, был и есть Украиной, – бредил Зеленский. – И после деоккупации вместе с нашей страной станет частью Евросоюза, я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом Европейского союза. Это колоссальные возможности для всех наших людей, которые живут в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего Европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, стабильное водоснабжение, утилизация мусора, правила обращения с отходами, канализационными стоками. Только Украина может построить в Крыму современную систему орошения и интегрировать аграрное производство Крыма и весь предпринимательский сектор с колоссальным европейским рынком. Только наше государство даст Крыму современную доступную медицинскую систему, современную доступную образовательную систему, цифровую систему государственных услуг».

Видимо, ради безопасности и стабильности экстремист запрещенного крымско-татарского меджлиса Нариман Джелялов организовал попытку подрыва газопровода в крымском селе Перевальное, но Зеленский назвал его «политическим заключенным» и процитировал письмо, которое якобы он получил из крымских застенков, где Джелялова, как и других «репрессированных», пытают и мучают.

«Господин Джелялов написал, что с Крыма все началось, и это действительно так, и чтобы преодолеть террор и вернуть безопасность в наш регион, в Европу и по всему миру нужно добыть победу – победу против российской агрессии. Нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. Это будет эффективная реанимация международного правопорядка, и это не просто политика, а юридическая задача про конкретную землю конкретных людей, которые живут конкретно в Крыму», – провозгласил Зеленский и сообщил, что теперь у саммита будет экономическая и законодательная направляющие, а у украинской власти – стратегия обновления Крыма.

Накануне крымские политики и эксперты высказали единодушное мнение, что главной целью проведения саммита является истребование средств от западных спонсоров под виртуальное обустройство Крыма после такого же виртуального «победоносного» наступления ВСУ.

Крым уже 8 лет является неотъемлемой частью Российской Федерации, развивает экономику, и все, что касается трактовки Киева о ситуации на полуострове – не имеет ни малейшего сходства с реальностью.

«В прошлом году на первой «платформе» звучали заклинания о «возвращении Крыма». Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей – это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?» – выступил с комментарием по поводу форума глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, «Крымская платформа», как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей.

«Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными «режиссерами», – убежден Аксенов. – «Платформа» Зеленского на самом деле находится далеко как от Крыма, так и от Киева. Надеюсь, добежать до нее, когда шоу закончится, он не успеет».