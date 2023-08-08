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Победа Украины в войне с Россией якобы приведёт к восстановлению территориальной целостности Молдовы и Грузии.

В этом выразил уверенность глава марионеточного режима на Украине Владимир Зеленский в своём видеообращении 7 августа 2023 года.

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«7 августа. Каждый год в этот день мир вспоминает агрессию России против Грузии. Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается – эта рана на теле грузинского государства остается. Много слов уже сказано о том, что если бы мир был тогда решителен, в 2008 году, то многое было бы иначе», – заявил Зеленский.

По его словам, «уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше платит именно агрессор, и точно должна понять это сейчас».

Перейдя на грузинский язык, бывший шоумен анонсировал победу Грузии и Украины.

«Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию», – заявил глава Украины.

Напомним, что руководство Молдовы во главе с Майей Санду, несмотря на всю прозападную риторику, заявляют о решении приднестровского вопроса «исключительно мирными средствами». Тем не менее, на Западе и на Украине всё чаще раздаются призывы захватить Приднестровье, которое отделено от России украинской территорией. Ближайшая российская группировка находится на противоположном от Херсона берегу Днепра.

К военному захвату Приднестровья призывал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов предлагал Молдове помощь по избавлению от российских войск в Приднестровье.

Подобные заявления звучали от многочисленных киевских экспертов. Ветеран молдавской политики, депутат парламента от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что Украина имеет «полное право рассматривать военный сценарий по Приднестровью».