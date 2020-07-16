Зеленский подавлен и находится на грани психологического срыва

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом психологическом состоянии, в любой момент он может сказать: «Я устал, я ухожу».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, кроме собственной отставки Зеленский также может распустить парламент, чтобы получить небольшую передышку.

«Думаю, что шансов доработать до конца каденции пока у этого парламента немного. Процентов 30», – считает политолог.

Он говорит, что продолжительность жизни этого созыва рады будет зависеть от глубины политического и экономического кризиса, а также от амбиций президента.

«Знаете, я очень много общаюсь со «слугами народа». Знаете, больше всего что их сейчас волнует и они в один голос говорят, и в офисе президента? Они говорят: «У нас плохая ситуация с президентом». Я говорю: «Что плохое? Президент есть, он работает». Они говорят: «Он в таком тяжелом психологическом состоянии, подавленном и уставшем, что он в любой момент может сказать: «Я устал, я ухожу». Или: «Вы меня утомили, уходите вы». То есть создаст условия для политического кризиса, разменяет парламент на какую-то временную политическую передышку для себя», – заявил Бортник.