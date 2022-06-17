«Зеленский поплывет в офис на шине»: чем обернется для Киева удар по Крымскому мосту

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Новости Украины

Крымский мост – это один из стратегических объектов России, степень защиты которого может сравниться только с некоторыми атомными электростанциями.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все военные и политические лидеры Украины говорят об ударе по Крымскому мосту. Мы это слышим на протяжении 8 лет. Возникает вопрос: у Украины есть возможность нанести удар? Есть. Давайте говорить прямо и честно. Стратегический объект длиной 19 километров не так-то просто прикрыть, но мы прикрыли его основательно.

Крымский мост – это один из стратегических объектов России, который прикрыт как ни один другой. С этим могут сравниться только некоторые атомные электростанции.

Они рассчитывают, что они могут нанести удар системами «HIMARS». Хотя, специалисты говорят, что это надо ещё уметь решить эту задачу. У HIMARS есть ракета, якобы способная стрелять на дальность 500 км. С определённых точек Николаевской области можно достать до моста. Украинцы ещё хвалятся ракетой «Нептун» – приблизительно 300 км, есть «Сапсан», которая ещё не введена. У них есть немало инструментов, которые теоретически могут достать. Мы не можем отбрасывать, что может найтись какой-нибудь самоубийца на самолёте», – не исключает Баранец.

Он считает, что в этом условии важно успокоить россиян и рассказать, как прикрыт Крымский мост.

«Прикрытие у нас многослойное. Начиная от систем С-400, у нас там два полка стоят, у нас огромная группа ЗРК – и «Торы», и «Буки», и «Панцирь», и «Оса». У нас работает дежурная авиация СУ-30. У нас даже под водой работают специальные пловцы, которые контролируют основы. И есть одна любопытная вещь: там установлен датчик, и если человек под водой приближается к опоре, срабатывает такой зуммер, который может вынести мозги человеку, он поднимается наверх», – рассказал эксперт.

При этом, теоретически допустив, что удар по мосту всё-таки произойдёт, по его мнению, это обернётся высокой ценой для Киева.

«Я думаю, что после этого все восемь мостов (жалко, хороший мост Патона) будут ликвидированы. И я думаю, может наступить момент, когда Зеленский на надувной шине будет плавать в свой офис через Днепр, потому что другого транспорта не будет», – уверен Баранец.