Зеленский приказал остановить русских под Харьковом генералу, получившему позорную известность

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Российская армия продолжает расширять зону контроля в Харьковской области. В Сети публикуют кадры с флагом РФ, установленном в центре населенного пункта Глубокое в 23 км от Харькова. Официально об окончании зачистки от противника еще не объявлено. Взятие Глубокого открывает дорогу к Липцам, откуда русская артиллерия сможет угрожать объектам ВСУ уже в самом областном центре.

ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ, спешно перебрасывая резервы, отмечает обозреватель Юрий Подоляка. Он прогнозирует попытки контратак в районе Липцев.

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«Липцы. Там первая линия обороны Харькова. Дойдем, перекроем трассу из Харькова на Крым. Второе направление — Волчанск. Там оборона ВСУ трещит, мы захватили уже 75 пленных (Спецназ ГУР, погранцы, тероборона, «Кракен»). Кстати, «кракеновцы» надежд не оправдали. Не элита. Вокруг Волчанска совершает рейды наш СпН. Цель – сжать город в нашем кольце», – рассказывает бывший харьковчанин, а ныне житель Белгорода полковник Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне.

Военкор Герман Куликовский сообщает о постепенном продавливании обороны ВСУ в Волчанске: «бои идут в центре города, наша артиллерия безостановочно наносит удары по скоплениям хохла».

«Укры бесятся, но не могут остановить наше стремительное продвижение», – утверждает военкор Марат Хайруллин.

Однако Куликовский призывает осознать, что дальнейшее наступление будет нелегкой задачей.

«В Волчанске оборона далеко не прорвана, а Липцы, это мощнейший и важнейший укрепрайон врага на пути к Харькову, противник перебрасывает туда дополнительные силы и опорников у него по лесополкам… Причём зачастую самые большие опорники, как раз стоят пустые, а противник держит оборону в небольших, скрытых в густой зелёнке окопах, наводя артиллерию и самым активным образом задействуя фпв-дроны, авиацию и РСЗО. Наши парни выкуривают хохла как раз из таких опорных пунктов, одновременно проводя разминирование дорог, проселков, лесопосадок».

Так или иначе, но сегодня стало известно о смене руководителя обороны ВСУ на Харьковском направлении. Это косвенно подтверждает успех российских войск и негативное развитие ситуации для бандеровцев.

Кстати, новым командующим ВСУ на Харьковском направлении назначен генерал Михаил Драпатый. Он косвенно известен общественности – в частности, можно вспомнить знаменитые кадры из Мариуполя 2014 года, где бронемашина ВСУ наезжает на баррикаду ополченцев ДНР. В том БМП был тогда еще полковник Драпатый, впоследствии получивший награду в Киеве.

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Еще один известный снимок – украинский офицер, преклонивший колено перед послом Великобритании. Это тоже был Драпатый на церемонии по случаю окончания военных курсов у англичан. Появление фото в 2021 году вызвало скандал – комментаторы называли позу Драпатого позорной