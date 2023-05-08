Зеленский смачно плюнул в своего деда и лишил Украину Дня Победы

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На Украине отменили празднование Дня Победы 9 мая – теперь этот день будут отмечать как День Европы.

Соответствующий указ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Сегодня я подписал соответствующий указ. Ежегодно, начиная с завтрашнего дня, 9 мая мы будем праздновать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят «рашизм». Это будет день Европы», – заявил Зеленский.

Кроме того, он внес в Верховную раду законопроект, закрепляющий это решение и устанавливающий день Победы 8 мая.

«Очень мощное решение, возвращающее нам честную историю без идеологических примесей. Украина будет отмечать победу над злом вместе с нашими союзниками и в такой последовательности, как наши союзники. Ведь именно 8 мая вступил в силу Акт о капитуляции Вермахта, и 8 мая мир чтит память всех погибших во Второй мировой. А 9 мая в большинстве стран нашего континента отмечают День Европы. И Украина как географическая и ценностная часть Европы будет отмечать эту дату совместно с нашими европейскими друзьями и партнерами. Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный Президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент. А в будущем у нас будет свой День Победы. День победы над рашизмом», – написал в своем тг-канале глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия.

Покинувший Украину киевский политолог Александр Скубченко возмущен таким решением.

«Оказывается, из указа Зеленского, нацизм победили европейцы, а не Красная армия освободила этих европейцев от нацистской оккупации, а украинцы — вековые «цэевропейцы». А потом этот выродок, плюнувший в память наших предков и своего деда, расскажет, что Россия «украла» у Украины День Победы. Нет, ублюдок с бандеровским навозом вместо мозга, это ты украл у Украины День Победы. Это ты, Зеленский, предал своё Отечество и свой народ», – убежден Скубченко.

Напомним, что дед Зеленского – ветеран Великой Отечественной, инофрмация о подвигах которого содержится в базе «Память народа».

Став президентом, Зеленский пиарился на могиле деда, на которую теперь откровенно плюнул своим указом