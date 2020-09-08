Зе-порнохаб для Одессы

08.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

У «Comedy Club» есть хороший номер — «Очень важный вопрос» называется. На совещании завхоз спрашивает: табличку на дверь директора прибить или приклеить? И тут топ-менеджеры начинают сводить бедного завхоза с ума своими выражениями и словами: апдейт, дедлайн, факап, локальный брейнсторминг, нейминг, дисижен, смартзадача, фри философия и избегание имиджа токсичной компании…

В общем все, что вы так «любите» и в интернете высмеиваете — вроде тех мемов про Лукашенко и молодежь Белоруссии: «Мы хотели не коровник, а коворкинг». Ну что — посмеялись да забыли.

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А вот Зе-команда в Одессе, как говорится, только дозрела, дошла и даже побежала в ногу со временем. Они же стильные, модные, молодежные, поэтому в преддверии выборов решили отказаться от старорежимных приемных, где стол, стул, какая-нибудь многодетная мать на приеме и скучающий секретарь-бюрократ.

И что в итоге? Вместо нафталиновой приемной они создали «Зе!ХАБ» и написали на его сайте такое, что кровь из глаз — ну точно как в «Comedy Club», с одним только исключением — там-то была шутка, а тут все серьезно.

«Рады сообщить, что в Одессе стартует запуск информационно-креативного пространства «Зе!Хаб». Здесь будут проходить лекции, панельные дискуссии, питчинги проектов, хакатоны. Что это будет? Спикеры, выступления, собрания рабочих групп, интеллектуальные игры и творческие вечера».

Вам страшно? Мне тоже.

Это надо понимать так что ли: приходит пенсионер на прием в «Зе!ХАБ»: «Пенсия у меня мизерная, долги за коммуналку. Чтобы их погасить, нужна субсидия, но ее не дают, потому что долги. Помогите, меня же из квартиры выселят».

А ему креаклы такие: «Ни фига, чувак, попустись — нам еще на питчинге не рассказывали, как эту проблему на хакатоне решать, давай лучше в интеллектуальную игру поиграем, ок?».

Кстати, на месте модных Зе-клерков я бы молилась, чтобы на прием ходили именно пенсионеры, а не АТОшники. А то все знают, что существует эта категория активных граждан сугубо с гранатами наперевес — и гуляет с ними, и детишек в садики водит, и под подушку кладет, когда спит. Интересно, что будет, если вовлечь их в панельную дискуссию, и по какой траектории полетят по креативному пространству ножки, ручки и прочие части тела Зе-команды?.. Импосибл!

И вот посреди всего этого «имейзина» — 68-летний молодой политик Олег Филимонов, кандидат в мэры Одессы от провластной партии «Слуга народа». Ведь ради него весь этот порнохаб, простите, зехаб и создавался. «Здесь все открыто, мы честно будем рассказывать вам, чем занимаемся: что именно планируем, как мы хотим менять Одессу и с кем. И вместе с нашими экспертами будем находить общее решение, в том числе и с вашей помощью. Вэлкам ту «Зе!ХАБ», — обратился Филимонов к избирателям.

Тут тоже легко представить: ветеран КВН и паства. Ископаемое глазами миллениалов. Эти все рахитные от здорового питания безглютеновые страдальцы, бородатые мальчики в лосинах (эксперты) — как задуют они в свои электронные палки, как хлебанут чаю из ботвы от редиски, как стошнит их потом в экосумки, а дед Филимонов: «Кряк, помнится, в тысяча девятьсот… забыл каком году, набивала мне костюмерша поролон в лифчик, да наткнулась на партбилет…». Ну а что еще может вспомнить клоун на пенсии, каким опытом поделиться и какую проблему решить?

Я, честно, даже не могу представить себе электорат Филимонова. Разве что предположить, что это может быть геронтологическое отделение психбольницы. Тогда для пациентов важная информация с сайта: «События в «Зе!ХАБ» будут транслироваться онлайн! Видеозаписи событий и трансляций хранятся на наших каналах».

Знаете же, что такое испанский стыд? Это когда что-то позорное творит кто-то другой, а стыдно при этом тебе. «Створили тимчасову під вибори хєрню», как в комментариях какой-то патриот написал. Даже эти, ку-ку которые, понимают.

Это естественно, что перед выборами кандидаты кто во что горазд и, как правило, тупо продают избирателям воздух. Однако в случае с президентским окружением мы имеем дело с феноменом — они и вовсе умудряются продавать воздух не развесившим уши лохам, а друг другу. Хоть стой, хоть падай.

Руль от страны у клоуна, собрались и другому клоуну Одессой порулить дать. При этом Зеленскому в Одессу стыдно даже приехать, и он то и дело отменяет официальные визиты сюда.

А знаете почему? Потому что год гарант обещает затонувший танкер «Делфи» с одесского пляжа в центре города убрать. Все поручает — то к началу курортного сезона, то ко Дню независимости, то ко Дню города суденышко ликвидировать, и ножкой своей наполеоновской — топ! У него даже нос так грозно в крючочек сворачивается (актер!). Приеду, мол, отмечусь и похвалюсь.

А ржавое корыто все лежит и лежит, ибо план по его эвакуации явно был разработан на творческом вечере в креативном пространстве во время психоделического экспириенса. Впрочем, как и все остальное.