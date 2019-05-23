Зеленского раньше съедят в Киеве, чем он успеет разозлить Москву

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Если бы Владимир Зеленский действительно хотел наладить отношения с Россией, то не устраивал бы референдумы, а начал с маленьких примирительных жестов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, склонность Зеленского к эффектным, но сомнительным, с юридической точки зрения шагам, может обернуться для него большими проблемами.

«Тут додумывать смысла нет. Он говорит об отношениях Украины с Россией и при этом говорит, что вопросы территориальной целостности не рассматриваются. Он чётко подчеркнул. Вопрос взаимоотношений мог бы начаться, если бы он взял и пригласил на инаугурацию хотя бы временного поверенного в России, а дальше начинается диалог. Но нету этого желания, нету этого диалога», – констатировал Корнилов.

Также политолог отметил, что Верховная Рада решила «кинуть» нового президента по поводу изменения избирательного законодательства и готовит почву для нового переворота в будущем.

«То, что мы сейчас видим в Верховной Раде – очередной кидок, что называется. Вчера только договорились, собрались, вроде бы все согласились о том, что идём на досрочные выборы, пошли друг другу на уступки, причём это Зеленский пошёл им на уступки насчёт закрытых списков. Теперь они обвиняют его в том, что это закрытые списки: «Всё, о чём мы договаривались вчера – всё, значит, нарушение», и Зеленский обвиняется в антиконституционном перевороте.

На самом деле, то, что сейчас делается – это подвешивается ситуация на будущее. Вы же видите, подаётся в Конституционный суд, заодно бывший глава Конституционного суда подаёт в суд по поводу своего увольнения. Сразу в нескольких точках возникает ситуация, которой может воспользоваться через неделю, через месяц, через полгода, что было уже на Украине не раз, когда задним числом кого-то восстанавливали, отменяли всё, что было до этого, обнуляли и так далее.

То есть, Зеленского по нескольким параметрам, по сути дела, подвесили. Вот, в августе у него падает рейтинг, допустим, и мы вспоминаем: «А он же неконституционный президент, его приводила к присяге женщина в мантии, которая вообще не имела на это полномочий, поскольку истинный судья – это Шевчук», – рассказал Владимир Корнилов.

Как сообщал «Политнавигатор», ранее российский блогер Колонель Кассад также объяснил, для чего Зеленскому референдум по Донбассу.