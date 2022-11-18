«Зеленскому стоило сказать НАТО: а что вы хотели, ракетам 30 лет» – украинский политолог

18.11.2022  10:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Россия


С падением украинской ракеты на территорию Польши получилась очень некрасивая ситуация, потому что партнёры-союзники сразу не смогли договориться относительно оценки произошедшего.

Об этом в интервью украинской журналистке и антироссийской пропагандистке Инге Мезере заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С падением украинской ракеты на территорию Польши получилась очень некрасивая ситуация, потому что партнёры-союзники...

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«Страны НАТО, прежде всего США, стремятся уйти от вариантов, когда конфликт приведёт к прямому столкновению России со странами НАТО. Естественно, они уходят от такого столкновения. Обратите внимание, и Россия. Понятно, что и нынешнее состояние ВС РФ не позволяет тягаться с НАТО. Это мы видим и нынешнее состояние, и прошла мобилизация, состояние техники, средств РЭБ. То есть не в нынешних кондициях, поэтому им это тоже не надо. Поэтому может возникать такой казус.

Но изначально в той ситуации, когда не знаешь, что говорить, надо говорить правду. Поскольку потом может получиться немножко неудобно, потому что получается, кто-то врёт. Вводят в заблуждение президента страны. Главком, получается? Я не думаю. Или Байден вводит в заблуждение? Некрасивая ситуация с этим получилась», – сказал политолог.

Однако, по его словам, в сложившийся ситуации Украина могла бы сильнее нажать на «партнёров».

«Есть целый ряд нюансов. Можно говорить о том, что мы вас предупреждали, у нас заканчиваются запасы ракет, и эти ракеты тоже советского производства, а такая ракета, пролежавшая на хранении лет 30 с хвостиком, она по определению несёт определённые риски. Поэтому с первого дня агрессии Украина просила закрыть небо. До сих пор это категорически нет. И категорически нет, даже прозвучало и после вчера [в день инцидента]», – резюмировал Золотарёв.

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