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Не в силах справиться с регулярной армией, украинские террористы в Курской области совершают целенаправленное уничтожение жилых домов с прячущимися в них мирными жителями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спецкор батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут тяжелые встречные бои у населенного пункта Малая Локня. Противник пытается атаковать около населенного пункта Кремяное. Мы все видели кадры объективного контроля, как у вражеского танка отлетает башня после попадания нашего фпв — это как раз поселок Кремяное, бойцы 810-й бригады морской пехоты. Вообще, парни показывают что-то невероятное. Каждый день новые пленные, каждый день трофейная техника, каждый день какие-то результаты», – сказал Мамсуров.

«Есть еще несколько интересных моментов, которые нам удалось, так скажем, раскопать как журналистам за прошедшие дни. Нам в руки попал посаженный трофейный коптер украинский, вместе с флешкой. И когда мы начали смотреть флешку, мы были, мягко сказать, в шоке. Оператор БПЛА ВСУ просто-напросто кошмарил один из поселков. Он пробивал дырки в жилых домах. Там бегали курицы, собаки, домашняя скотина. Людей, не было видно в камеру, видимо, они прятались. Они пробивали дырки в крышах и закидывали туда зажигательные снаряды, после чего просто-напросто поджигали дома мирных жителей. Никакой военной техники там не было. Никаких военных мы не заметили на этих кадрах. Хотя искали, мы думали, может быть, они по бойцам работают. Нет. Работали они просто по мирному населенному пункту. Зачем они это делали? Совершенно непонятно», – добавил он.