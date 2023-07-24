Жители Херсона объединяются в антиукраинские подпольные группы  

Во временно оккупированном формированиями киевского режима российском Херсоне в интересах РФ действовала группа информаторов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим. – по военной терминологии – это вербующий и дающий задачу другим агентам), державший «на связи» до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела, все они были местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию России против Украины», – говорится в сообщении.