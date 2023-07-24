Жители Херсона объединяются в антиукраинские подпольные группы  

Игорь Шкапа.  
24.07.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


Во временно оккупированном формированиями киевского режима российском Херсоне в интересах РФ действовала группа информаторов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Во временно оккупированном формированиями киевского режима российском Херсоне в интересах РФ действовала группа информаторов....

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«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим. – по военной терминологии – это вербующий и дающий задачу другим агентам), державший «на связи» до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела, все они были местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию России против Украины», – говорится в сообщении.

Задача группы заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

«В частности, информаторы пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня «Град» и иностранных гаубиц М777», – уточнили в украинской спецслужбе.

Любопытно, что далее речь идет о задержании не группы, а лишь одного человека, который назван «резидентом ФСБ».

Задержанному грозит пожизненное заключение.

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