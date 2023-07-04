Жители Николаева помогают России и просят уничтожить здание СБУ

Игорь Шкапа.  
04.07.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


На Украине задержан мужчина, который готовил удары по офису СБУ в Николаеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине задержан мужчина, который готовил удары по офису СБУ в Николаеве. Об этом,...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку рашистов по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Задокументировано, что агент охотился за точными координатами этих объектов, а также предлагал ударить по ним российскими ракетами Кинжал», – отмечается в сообщении.

Кроме того, задержанный собирал разведданные места дислокации и перемещения украиснких подразделений в прифронтовых районах южного региона и передавал в Россию геолокации объектов инфраструктуры.

Примечательно, что на скринах переписки можно увидеть, что мужчина недоумевает, почему не нанесены удары по СБУ.

В настоящее он арестован, ему грозит пожизненное заключение.

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