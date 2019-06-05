Жители востока Украины не согласны с языковым геноцидом

05.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Большинство жителей Украины поддерживают украинский как единственный государственный, однако в стране остаётся огромная прослойка тех, кто против притеснения русскоязычных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оказалось, что две трети опрошенных за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком. 21% выступают за придание русскому государственного статуса, ещё 11% – за его официальный статус в отдельных регионах страны.

Большинство выступающих за статус русского языка – среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей «Оппозиционной платформы – За жизнь».