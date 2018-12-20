20.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Жителям Донбасса будут давать политубежище в России без ограничений

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил ограничения по предоставлению политического убежища в стране.

Соответствующий Указ был подписан главой государства, передает пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учётом государственных интересов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По словам депутата Госдумы, координатора Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрея Козенко, снятие ограничений на предоставление политического убежища – это гарантия защиты русских во всем мире и, в первую очередь, граждан Украины и жителей ЛДНР.

«Ожесточённое преследование нацистскими «властями» Украины инакомыслящих граждан страны и жителей республик Донбасса с каждым днём всё больше усиливается. В связи с этим долгожданное подписание президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Указа, отменяющего ограничения на предоставление политического убежища, – это возможность и гарантия защиты, прежде всего, для ополченцев, журналистов, общественных и политических деятелей, на которых украинские власти штампуют уголовные дела и, пользуясь ограничениями, введёнными ещё при Ельцине, с заточенными ножами ожидают очередного выдворения из России на территорию своего украинского концлагеря», – заявил Козенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня на большой пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что закон об упрощенном получении российского гражданства будет внесен в Госдуму РФ в начале 2019 года.

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