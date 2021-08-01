«Зверства оккупантов»: Россия строит детсады и восстанавливает больницы в Севастополе

01.08.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Россия продолжает восстановление Севастополя после упадка, в который пришел город за годы нахождения в составе Украины.

Строители завершили работы по реконструкции Второго роддома. Главное изменение – после открытия в роддоме будет работать собственная реанимация для новорожденных. Ранее детей приходилось транспортировать в другой корпус больничного городка.

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Строительная готовность объекта составляет 100%. В ближайшее время в помещениях появится мебель, начнется дезинфекция пространства, будет установлена современная медицинская техника. В общей сложности в роддоме будет 11 родовых залов, 60 родовых коек.

Рядом с роддомом построена новая подстанция скорой помощи. Готовность объекта составляет 95%, открытие запланировано на осень. Здание рассчитано на четыре бригады.

Кроме того, в текущем году будет введена в эксплуатацию еще одна подстанция на семь бригад скорой помощи, построенная на Фиолентовском шоссе рядом с будущим медицинским кластером. Также в 2021-м началось строительство ещё одной подстанции на четыре бригады в районе проспекта Победы.

В микрорайоне Швченко на 90% завершено строительство нового детского сада. Сдачу объекта планируют на сентябрь. Уже сейчас формируются составы групп и педагогический коллектив. Дошкольное учреждение сможет принять 260 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой группе детского сада будут раздевалка, игровая, спальня, буфет, санузел. В здании предусмотрены также дополнительные помещения – физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории планируется смонтировать малые архитектурные формы и теневые навесы, выполнить озеленение.

Кроме того, в Севастополе начался капитальный ремонт противотуберкулёзного диспансера, расположенного на Фиолентовском шоссе. Это поистине историческое событие – почти 50 лет здесь не проводилось никаких ремонтов. Сейчас запланированы полная замена инженерных сетей, обеспечение кондиционирования помещений, монтаж систем вентиляции, полный капитальный ремонт фасада здания, входных групп. Стационар рассчитан на 150 коек, включает детское и взрослое отделения.

А в поселке Верхнесадовом продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На первом этаже здания будут размещены универсальный игровой зал с раздевалками, медицинские кабинеты, комната тренера, технические помещения. На втором этаже – зал для настольного тенниса на три стола с раздевалками, а также административные кабинеты. На каждом этаже запроектированы санузлы, в том числе приспособленные для инвалидов-колясочников. В здании предусмотрен лифт.

В Гагаринском районе продолжается строительство корпуса начальной школы №54.

Срок окончания работ по контракту – 2022 год. Здание школы состоит из трёх этажей и рассчитано на 450 учащихся. Проектом предусмотрены учебные классы, игровые для групп продленного дня, кабинет логопеда, два кабинета информатики с лаборантской, гардеробная зона с разделением пространства на ячейки классов, спортивный зал с раздевалками, душевыми и санузлами, класс хореографии, актовый зал с эстрадой на 370 посадочных мест, пищеблок с обеденным залом, библиотека и служебные помещения.