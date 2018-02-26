26.02.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

4 375 просмотров

Антикрымский шабаш в Стамбуле: Оставьте полуостров в покое, демоны!

Сегодня, 26 февраля, в Крыму отмечают четвёртую годовщину со дня митинга крымчан в защиту Верховного Совета автономии. Напомним, что в тот день манифестанты дверглись неспровоцированной атаке со стороны антироссийски настроенных меджлисовцев под предводительством главарей ныне запрещенной организации — Чубарова и Чийгоза при поддержке отморозков сотни украинских националистов, принимавших активное участие в кровавом мятеже на киевском «Евромайдане».

26 февраля 2014 года стало поворотным днём в судьбе Крыма, хоть и трагическим, но началом прекрасной Русской весны и долгожданного воссоединения с Россией.

Засевшие в Киеве воробандеровцы с волеизъявлением почти двух миллионов крымчан не согласны и ловят любое шевеление в мире, направленное против воссоединения, не гнушаясь самыми ничтожными поводами.

Накануне поступило известие из Стамбула, что напротив российского консульства собралась инициативная группа «Крымского общества Стамбула». Главной целью был заявлен протест против воссоединения Крыма с Россией.

Сообщается, что в митинге приняли участие крымские татары (на плакатах называющие себя крымскими турками), а также группа турецких националистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги и размахивали транспарантами соответствующего содержания.

С мест сообщают, что устроителям акции едва удалось наскрести и согнать на митинг сотню горлопанов. С другой стороны, разместить их было негде при всём желании. Российское консульство расположено на довольно узкой туристической улице в районе Бейоглу, где попросту негде разгуляться особо буйным. Свидетели митинга дают подробности, из которых следует, что митингующих разместили в специальном загончике, чтобы они не сильно мешали ни в чём неповинным прохожим.

В Киеве моментально воспрял хан Чубаров, одобривший акцию сотни турецких нациков и заявивший, что «Россия в Крыму удерживает в заложниках два миллиона украинцев», а международное сообщество никак на это не реагирует. Дайте же кто-нибудь Чубарику «джавелины» и танковый корпус!

В общем, характерно, что «национальный лидер» без народа поддержал кучку галдящих отщепенцев и примазавшихся к ним посторонних каркуш.

Куда весомее и важнее был комментарий председателя Федерации крымско-татарских культурных сообществ Турции Унвера Селя, отметившего бессмысленность крикливой сходки.

«Происходящая в Стамбуле акция протеста демонстрирует психологию группы людей, которая лишилась тех привилегий и того влияния, которое раньше было в их руках. Это бессмысленная акция. Эта группа людей годами использовала вопрос Крыма в своих интересах. Четыре года назад в рамках гражданской войны, происходившей на Украине, народ Крыма в результате референдума в марте принял решение о присоединении к России», – подчеркнул Сель.

Надо сказать, что Унвер Сель – правильный товарищ, и его позиция по Крыму не сиюминутная, поскольку он давно, неоднократно, задолго до наступления Крымской весны призывал всех сующих нос в крымские дела не вмешиваться и не разжигать межнациональных конфликтов. По словам Селя, политика в Крыму должна вырабатываться в Симферополе, на местах, но никак не извне.

Оставьте Крым в покое, демоны!