Донбасс не прачечная, а министерство культуры – Ивлеева отработала прокатное удостоверение для своего фильма

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Организатор скандальной «голой вечеринки» блогерша Анастасия Ивлеева выпустила очередное покаянное видео. На этот раз она дала часовое интервью своему коллеге Андрею Третьякову. Оно проходило на фоне иконы Богоматери и множества свечей.

В ходе беседы «внезапно» выяснилось, что свое 33-летие Ивлеева встретила на Донбассе, но «не хотела это афишировать». Она участвует в сборах на нужды СВО. Блогерша помогла бойцам купить «Буханку» и беспилотник, но при этом заявляет, «что Донбасс не прачечная».

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Ивлеева назвала «голую вечеринку» мероприятием, которое произошло «не в то время и не в том месте». Она согласилась, что участники вечеринки нарушили некоторые моральные и этические нормы.

Третьяков повторил вопрос, который когда-то задавал блогерше иноагент Юрий Дудь: «оказавшись перед Путиным, о чем ты его спросишь». Тогда Ивлеева выматерилась, теперь пролепетала подобострастное: «Чем помочь?». Также она для комплекта отреклась от симпатии к покойному уголовнику-экстремисту Алексею Навальному.

Либеральные комментаторы оценили интервью Ивлеевой по методичке, наработанной в 2021 году на змагаре-экстремисте Романе Протачевиче, который перешел на сторону президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда говорили о «пытках», теперь – «о пытке паблисити».

«Ясно, что она совершенно иначе думала раньше, ясно, что на нее надавили, ясно, что были на это какие-то причины. Мы не знаем, почему она все это терпит, не уезжает и готова и дальше унижаться в кадре. Такое ощущение, что она сидит на фоне этой картины аля-рюс, а кто-то внизу поджаривает ей ноги или нацелил на нее пистолет из-за камеры», – недоумевает ведущая телеканала-иноагента «Дождь» Анна Монгайт.

И сама же дала объяснение этому «изуверству»: после серийного покаяния фантастическая комедия «Мальвина» с Ивлеевой в главной роли наконец получила в Минкультуры РФ прокатное удостоверение. Это решения откладывалось с июля прошлого года.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова сочла слова блогерши о Донбассе фальшивыми и сделанными для пиара.

«Вчера иноагенты со страшными лицами истерили о том, как пытают героиню голой вечеринки. Да все гораздо прозаичней. Героиня голой вечеринки поехала в Донбасс, “постояла послушала войну”, но к этому моменту подоспела общественная реакция – “Донбасс – не прачечная!” – и чтобы не вызывать на свою голову ещё больший гнев, героине пришлось приберечь отснятый там материал о своем героическом присутствии в Донбассе. В Мариуполе, в который люди уже ездят на летний отдых. Это не скромность, просто люди не дали пиариться. Вот и вся пытка – большими деньгами. Страшная бесчеловечная пытка », – написала Ахмедова в своем тг-канале.

Профессор Института медиа НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Евстафьев считает, что кампания по отмыву репутации блогерши получилась неудачной.

«Слишком умная, программа для этой неумненькой, необразованной и неглубокой девочки. Коих в народе злые языки называют “дурочками”. Диссонанс. Переборщили. Потому и в минус уйдёт. В глубокий», – прогнозирует Евстафьев.

Журналист и литератор Павел Смоляк, напротив, считает, что Ивлеевой «понравилось быть гонимой».

«Что потеряла Настя после «голой» вечеринки, на которой Настя спекулирует уже полгода? Да, собственно, ничего. Квартира на месте, в Санкт-Петербурге, шмотки в гигантской гардеробной, машина за десятки миллиона на парковке. Казалось бы, Ивлеева и Ивлеева, кому интересно, что там думает бывшая сотрудница массажного салона, ан нет, все социальные сети сегодня цитируют ее интервью в «бабушкиной» квартире. «Голая» вечеринка, похоже, пока никому не навредила, породила множество мемов и добавила популярности ее участникам. Даже парень с носком, отсидев месяц в столичном изоляторе, вышел на свободу звездой», – пишет Смоляк.

Пиарщик Ярослав Федосеев суров. Но справедлив.

«Все, кто хоть раз переобулся, обязательно это сделают ещё раз», – припечатал он.