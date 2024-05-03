Донбасс, Кавказ и далее везде: военным строителям Минобороны масштаб не страшен

Половина территории Авдеевки, где еще недавно велись ожесточенные бои, уже расчищена российскими военными инженерами. Специалисты Центрального военного округа метр за метром проверяют освобожденные городские кварталы, проводя разминирование в сложнейших условиях – над головой летают дроны, а на земле полно неразорвавшихся снарядов.

Тем не менее, жизнь на этих территориях продолжается и вернуть ее в максимально мирное и привычное русло стараются российские военные. Они в целом делают очень многое для обновления инфраструктуры, разрушенной как во время боевых действий, так и за годы украинского упадка.

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Сейчас новые регионы, согласно указу президента России Владимира Путина, включены в состав Южного военного округа, специалисты из которого активно восстанавливают города. Уже сейчас, по словам министра обороны страны Сергей Шойгу, завершается строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, большое внимание уделяется также вопросам здравоохранения и обеспечения жильем.

«Реализация мероприятий плана деятельности округа позволяет успешно решать стоящие перед ним задачи, обеспечивать военную безопасность страны на данном стратегическом направлении», — подчеркнул глава ведомства.

Подобное масштабное строительство Россия уже переживала не раз — в Чеченской республике продолжают возводить современные объекты. Например, универсальный спорткомплекс на территории мотострелкового соединения Южного военного округа, новый военный городок в Серноводском, где появились в том числе, общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее, а общая площадь застройки превысила 54 Га. Кроме того, военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики.

На базе в Южной Осетии в прошлом году сдали три 16-этажных жилых дома, школу на 90 мест и детский сад на 70 человек. В целом, еще до СВО на территории Южного военного округа шла масштабная модернизация старой и строительство новой военной инфраструктуры – от логистики до баз размещения и военных госпиталей. В Карачаево-Черкесии, например, усовершенствовали учебно-материальную базу и подготовили объекты горного полигона Кобу-Баши. В Черкесске уже в этом году запускается военный учебный центр имени Канамата Боташева – погибшего в зоне СВО летчика, Героя России. Все это говорит о том, что к нынешним событиям наша страна готовилась достаточно серьезно, а Северный Кавказ сегодня важен не менее, чем зона СВО, поскольку вокруг него расположены ряд нестабильных регионов соседних стран.

Отдельно нужно отметить создание в кратчайшие сроки российскими военными специалистами глубоко эшелонированной обороны по всему фронту в зоне СВО. «Зубы дракона» помогли сдержать натиск врага в прошлом году и получили высокие оценки не только от отечественных специалистов, но и от западных, и даже украинских экспертов.



В целом, российское военное ведомство славилось способностью быстро восстанавливать и строить новые объекты во все времена, отмечает доктор военных наук Константин Сивков.

«Военное строительство важно, и оно будет продолжаться, и это правильно. В рамках СВО это и фортификационные сооружения, и военная инфраструктура во всем ее многообразии, начиная с коммуникаций и до различных командных пунктов, инженерных сооружений, логистических – железных дорог и прочего. Строительство идет во всем, всей военной инфраструктуры. Эти масштабы очень велики сейчас и буду велики дальше. Это большая военная организация, куда ей деться. Меняются начальники, условия, но строительная служба остается».