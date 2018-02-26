26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Через 20 лет Украина станет союзником России

Восстановление дружеских отношений между Украиной и Россией произойдет только после урегулирования конфликта на Донбассе, который еще не прошел свою высшую точку.

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Такой прогноз в эфире телеканала NewsOne озвучил известный телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отношения такие, как они были раньше, к тому режиму уже не вернутся никогда. Несмотря на то, что чисто на человеческом уровне мы часто слышим и чувствуем от граждан России вполне дружеское отношение, то, что произошло, заставило очень многих людей в Украине посмотреть на ситуацию вокруг себя, вокруг своей страны и поэтому я совершенно уверен в том, что к дружеским, а тем более, союзническим отношениям возврат будет, наверное, лет через 20, после того, как пройдет какая-то кризисная точка, а эту кризисную точку мы еще не прошли. И я определяю эту кризисную точку как урегулирование », — сказал Пиховшек.