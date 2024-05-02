Удар по крымскому мосту будет одновременно масштабным и максимально комбинированным – Сивков

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Атака на Крымский мост будет комбинированной с применением баллистических и крылатых ракет и морских дронов, чтобы подорвать опоры моста.

Об этом в подкасте «Книжный день» сообщил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что операция по удару на мост будет иметь сложный комбинированный характер. Судя по высказываниям деятелей ВСУ, деятелей Главного управления разведки, командующего военно-морских сил Украины – надо предполагать, что удар будет комбинированный. Скорее всего, для удара по этому мосту будет подготовлено и запущено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. В удар будет включено по максимуму количество крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Если у них будет иметься 6-10 носителей, то, соответственно, ракет будет от 12 до 20, а может и больше. Будет обеспечен подход баллистических ракет типа ATACMS», – отметил он.

По оценке эксперта, ВСУ попытаются сделать нечто подобное тому, что сделал Иран против Израиля, чтобы обеспечить прорыв какого-то количества боеприпасов, средств воздушного нападения к Крымскому мосту.

«При этом одновременно на этом фоне в условиях, когда все будут заняты отражением воздушного удара, противник постарается нанести удар по опорам моста с использованием морских безэкипажных катеров, которых может быть порядка 10-15, а может и 30, чтобы взорвать опоры моста и тем самым создать условия, при которых мост на длительное время выйдет из строя. Вполне возможно, что на этом фоне они постараются сделать так, чтобы на мост доставить и мощный заряд взрывчатки в каком-то из автомобилей, а может в нескольких автомобилях, как получится. То есть они будут работать по максимуму», – считает Сивков.

Такую комбинированную операцию нужно отражать также комбинировано, с участием всех видов Вооруженных Сил РФ, а также спецслужб.