Очень нужно молодое мясо – в Раде требуют приступить к могилизации в откормленном Киеве

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинскому режиму уже не хватает тотальной могилизации в деревнях и провинциях, пора вплотную браться и за Киев.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому режиму уже не хватает тотальной могилизации в деревнях и провинциях, пора вплотную браться...

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«Я считаю, что справедливость – это когда все имеют одинаковые права. В том числе, когда мы говорим о военкоматах. Я сейчас в одном из сел нахожусь, и часто наблюдаю, что здесь выгребают людей. А ходишь по Киеву – такое впечатление, что войны нет.

Я человек, который каждый день бывает на фронте, или через день, я вижу категорию людей, которые служат. У нас возрастная категория сильно за сорок. Мы должны понять, что таким людям часто сложно выполнять серьезные боевые задачи», – сказал Костенко.

«Давайте о справедливости, давайте будем призывать всех, кто является военнообязанным. Но четко должна быть градация, что если человек работает в оборонном секторе, есть контракты, есть бронирование, человек работает безопасно», – потребовал он.

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