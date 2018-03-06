06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Флешмоб в Киеве: иностранные дипломаты расписали гигантское яйцо и прочитали стих Шевченко на пяти языках

В рамках церемонии Международного проекта «Нас объединяет Шевченково слово», которая состоялась в Киеве, в Национальном университете культуры и искусств, послы пяти стран мира приняли участие в росписи крупнейшей в мире «Шевченковой писанки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевское информагентство УНН.

В рамках мероприятия состоялся роспись крупнейшей в мире «Шевченковской писанки» послами пяти государств: Болгарии, Палестины, Казахстана, Грузии и Словении.

«В этом году мы впервые расширили привычные рамки шевченковской тематики и приобщили дипломатов к украинской традиции росписи писанок. Это именно та культурная дипломатия, которая рядом с поэзией несет украинскую культуру к другим народам», — отметила автор и соорганизатор проекта Влада Литовченко.

Также в рамках мероприятия были представлены видео флеш-моба «Тарас Шевченко: Завещание объединяет мир», в котором «Заповіт» звучит на польском, грузинском, английском, болгарском, французском, украинском и румынском языках. Произведение читают послы Польши, Грузии, Болгарии, Молдовы, Пакистана, Казахстана и Палестины, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.