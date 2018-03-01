01.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Россия, Украина, Энергетика

«Газпром» нанёс ответный удар Украине. Турчинов угрожает арестами


Украина начнёт аресты имущества «Газпрома» на своей территории и на Западе, если Москва откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража, который накануне постановил, что российская сторона должна «Нафтогазу Украины»  2,56 миллиарда долларов.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова.

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«По информации Председателя правления НАК «Нафтогаз-Украины» А. Коболева, Россия старается не выполнять решения Стокгольмского арбитража и провоцирует энергетический кризис в Украине, снизив давление в транзитном газопроводе.

В связи с этим было поручено инициировать арест активов ОАО «Газпром» в Украине и за рубежом в случае невыполнения ими решений Стокгольмского арбитража и принять другие меры относительно обеспечения энергетической безопасности Украины и бесперебойной транзитной поставки газа в Европу в условиях низких температур», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в «Газпроме» заявили, что с решением Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов  Украине не согласны и будут подавать апелляцию.

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