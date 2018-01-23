23.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Главный крымский филаретовец: Нас всё сильнее охватывает отчаяние

Немногочисленные украинские патриоты, оставшиеся в Крыму, испытывают отчаяние, наблюдая за фотографиями роскошного новогоднего отдыха политиков Украины за границей.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил так называемый «архиепископ Симферопольский и Крымский» раскольнической УПЦ КП Климент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, он не может дать ответы на вопросы своих прихожан, почему в Киеве забыли о Крыме.

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«Очень тяжко служить, психологически тяжело. Потому что на вопросы, которые мне задает украинская община, верующие «киевского патриархата», я иногда не могу дать ответы.

Как пастырь я могу ответить с точки зрения богословия, с точки зрения Святого Письма. Но как человек, который живет в обществе, я на многие вопросы не могу дать ответов. Я не понимаю, что происходит в этом обществе, я не понимаю, откуда такое безразличие к страданиям людей. Я не понимаю, как Юля, помощница Нищука, фотографируется на Темзе — на фоне Лондонского моста, а потом выставляет это в «Фейсбук», а люди сидят в тюрьмах. Я этого не понимаю, и не могу дать ответ на это…

У людей есть надежда, но с каждым годом отчаяние и пустота увеличиваются. Они не могут дать ответа, им кажется, что их забыли, бросили», — заявил Климент.