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23.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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Доходы политиков, Скандал, Украина, Экономика

Из-за жадности Порошенко загибается украинский бизнес


Окружение президента Украины Петра Порошенко требует половину доходов от перспективных бизнес-проектов.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сообщивший, что недавно пообщался с крупным украинским бизнесменом.

«Я не могу эти примеры воспроизводить, поскольку это частная беседа и сразу станет ясно, с кем я разговаривал. Но я понял так, что какие-то крупные проекты, которые могла бы делать украинская бизнес-элита, зарубаются на корню, — сообщил эксперт. — Как только становится понятно, что там лежат деньги. приходят люди из близкого окружения нашего замечательного президента и говорят: «Половину дашь — посодействуем. Нет — купим за рубежом».

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