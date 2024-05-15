«И дальше пойдём»: в Москве заговорили о референдумах в Харькове и Сумах

Максим Столяров.  
15.05.2024 19:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


В случае освобождения Харькова и Сум в этих городах сразу будет проведен референдум о присоединении к России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае освобождения Харькова и Сум в этих городах сразу будет проведен референдум о...

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«Вход российских войск в Харьков почти гарантированно приведет к проведению там референдума о присоединении к России. Потому что ни в России, ни в Харькове люди не поймут, почему в Херсоне референдум проводился, а в Харькове – нет.

Ну, не будем мериться русскостью разных областей Украины, но Харьков точно более русский город, чем Херсон. Хоть оба они основаны в разное время Россией. Но в настоящее время в Харькове пророссийские настроения более сильные, чем в Херсоне. Поэтому вполне естественно будет провести референдум в Харьковской области о присоединении к России», – сказал Ищенко.

«А значит, буферная зона должна продвинуться дальше. Очевидно, и в Сумскую область надо заходить для того, чтобы сделать буферную зону. Но взяв Сумы, почему бы и там не провести референдум о присоединении к России? Тоже вполне себе русский город.

Если он присоединится, то куда дальше должна отодвигаться буферная зона? Так ее можно отодвигать бесконечно. Ну, по крайней мере, до польской границы, если с той стороны не будут стрелять по новой российской территории», – добавил он.

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