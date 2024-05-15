Украина – полезное место для британских оружейных компаний – посол Лондона в Киеве

Украина – интересное место для отработки военных технологий британских оружейных корпораций.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил посол Великобритании на Украине Мартин Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат отметил, что представители Лондона рассматривают возможность создания военного производства на Украине.

«Недавно у нас была делегация британских фирм в сфере ВПК в Киеве. Они хотят сейчас создать совместное производство с украинскими компаниями. Это сигнал от британского правительства и импульс в инвестиции в производство боеприпасов.

В том числе, для сотрудничества с Украиной. Мы уже имеем BA Systems – одна из больших компания мира в этой сфере, они сейчас в Киеве. Безусловно, сейчас Украина становится лидером в сфере miltech (военных технологий), и это очень полезно и интересно для британских фирм и британских инвесторов», – заявил Харрис.