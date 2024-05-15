Украина – полезное место для британских оружейных компаний – посол Лондона в Киеве

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 21:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 228
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина – интересное место для отработки военных технологий британских оружейных корпораций.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил посол Великобритании на Украине Мартин Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – интересное место для отработки военных технологий британских оружейных корпораций. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Дипломат отметил, что представители Лондона рассматривают возможность создания военного производства на Украине.

«Недавно у нас была делегация британских фирм в сфере ВПК в Киеве. Они хотят сейчас создать совместное производство с украинскими компаниями. Это сигнал от британского правительства и импульс в инвестиции в производство боеприпасов.

В том числе, для сотрудничества с Украиной. Мы уже имеем BA Systems – одна из больших компания мира в этой сфере, они сейчас в Киеве. Безусловно, сейчас Украина становится лидером в сфере miltech (военных технологий), и это очень полезно и интересно для британских фирм и британских инвесторов», – заявил Харрис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть