Морские дроны имеют критическое значение для блокировки и освобождения Одессы – Калашников

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Морские дроны типа «Мурена», кадры боевого испытания которого были показаны недавно, могут заблокировать побережье Одессы. Но для этого необходимо их промышленное производство, а не «гаражная» сборка группой энтузиастов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный аналитик Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Калашникова, сейчас в России не созданы условия для массового производства безэкипажных катеров – для этого нужно создавать кооперацию предприятий и подключать госфинансирование.

«Дроны типа «Мурена» сделаны не государством, а группой энтузиастов, которые собирали деньги буквально пустив шапку по кругу. В рамках нынешнего оборонного заказа невозможно задействовать подобные гражданские предприятия. Они никогда не получат государственный заказ, а если случится чудо, и они его получат, то не смогут развернуть массовое производство. Они не смогут взять на развитие этого производства кредиты, да и вообще рискуют попасть под уголовное дело», – отмечает эксперт.

Калашников при этом отмечает, что такие БЭКи пригодились бы для работы как по побережью Одессы, так и вглубь территории противника.

«Морские дроны могут пригодиться в одном случае: если мы решим заминировать и заблокировать подходы к гаваням Одессы. Таким образом мы сможем прервать всякое сообщение с городом по воде, и тогда оттуда не будет уходить зерно, а туда не смогут завозить вооружение с Запада. Вот это единственная роль робокатеров в подобной операции. Подчеркну, морские дроны сейчас России очень нужны. Они же могут быть не только в варианте камикадзе, они могут стать платформой для перемещения летающих беспилотников, вести разведку и решать ряд других задач», – отметил Калашников.