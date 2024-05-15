Морские дроны имеют критическое значение для блокировки и освобождения Одессы – Калашников

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 19:26
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Морские дроны типа «Мурена», кадры боевого испытания которого были показаны недавно, могут заблокировать побережье Одессы. Но для этого необходимо их промышленное производство, а не «гаражная» сборка группой энтузиастов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный аналитик Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Морские дроны типа «Мурена», кадры боевого испытания которого были показаны недавно, могут заблокировать побережье...

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По мнению Калашникова, сейчас в России не созданы условия для массового производства безэкипажных катеров – для этого нужно создавать кооперацию предприятий и подключать госфинансирование.

«Дроны типа «Мурена» сделаны не государством, а группой энтузиастов, которые собирали деньги буквально пустив шапку по кругу. В рамках нынешнего оборонного заказа невозможно задействовать подобные гражданские предприятия. Они никогда не получат государственный заказ, а если случится чудо, и они его получат, то не смогут развернуть массовое производство. Они не смогут взять на развитие этого производства кредиты, да и вообще рискуют попасть под уголовное дело», – отмечает эксперт.

Калашников при этом отмечает, что такие БЭКи пригодились бы для работы как по побережью Одессы, так и вглубь территории противника.

«Морские дроны могут пригодиться в одном случае: если мы решим заминировать и заблокировать подходы к гаваням Одессы. Таким образом мы сможем прервать всякое сообщение с городом по воде, и тогда оттуда не будет уходить зерно, а туда не смогут завозить вооружение с Запада. Вот это единственная роль робокатеров в подобной операции.

Подчеркну, морские дроны сейчас России очень нужны. Они же могут быть не только в варианте камикадзе, они могут стать платформой для перемещения летающих беспилотников, вести разведку и решать ряд других задач», – отметил Калашников.

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