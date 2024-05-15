России по силам разносить в хлам по 15 километров украинской обороны в сутки – азербайджанский эксперт

Через две недели конфликт на Украине снова может стать позиционным, но это не менее опасно, чем активное наступление ВС РФ. Причина в том, что благодаря управляемым авиабомбам Россия может за сутки разнести в щепки 15 километров украинской обороны.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Две недели тому назад вы теряли каждый день по 200-300, а бывало – и по 500 метров, по два километра вашей территории, – прорыв под Очеретино. Это почему? Ни минирования, ни снарядов не было. А сейчас и минирование, и снаряды есть. То есть, уже упало до 100 метров, до 50 метров… Я считаю, что еще две недели и наступательные возможности просто заглохнут и начнется позиционный тупик», – рассуждал он.

«Но к этому позиционному тупику надо быть готовыми. Надо понимать, что в позиционный тупик российская армия будет использовать свой авиационный ресурс. Она будет уничтожать ваши оборонительные позиции управляемыми авиационными бомбами. Их у них много, они в состоянии за одни сутки разбомбить 15 километров – это бригада. Поэтому нужно рассредоточение войск и переход на линейно-маневренную оборону», – делился ценными азербайджанскими советами Рустамзаде.