08.02.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Храм УПЦ под Одессой ограбили второй раз за месяц

Знаете, молодой человек, я не устаю удивляться какому-то тотальному падению нравов в этой стране. Ведь здесь попраны все законы – и человеческие, и Божьи, и даже преступного мира. Судите сами.

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В ночь на 7 февраля на пульт охраны города-спутника Одессы Ильичевска (переименованного нынешней властью в рамках декоммунизации в Черноморск — Ред) поступил тревожный сигнал. Взломана боковая дверь Покровского храма УПЦ. Уже во второй раз за месяц. В первый – а было это 10 января сего года, — негодяи разгромили церковь в поисках денег, пожертвованных прихожанами, осквернив алтарь. На этот раз, несмотря на то, что оперативная группа прибыла всего через шесть минут после сигнала, мерзавцам удалось таки выпотрошить ящики с доброхотными даяниями и беспрепятственно скрыться с места преступления. Само собой, снова открыто очередное уголовное дело. А пресс-служба нашей епархии в который уже раз взывает к правоохранительным органам. Но выглядит это, как глас вопиющего в пустыне. Ведь только за прошлый год было безнаказанно ограблено и осквернено 19 храмов в нашей области! И ни одно из этих преступлений не было раскрыто, никто не понес наказания.

Увы, но удивляться тут таки нечему. Ведь нынешнее украинское государство всячески потворствует прямым преследованиям канонического православия на Украине. Вы наверняка знаете о попытках националистов и раскольников так называемого «Киевского патриархата» захватить, а то и уничтожить храмы, относящиеся к канонической УПЦ. Достаточно вспомнить недавнее противостояние в Киеве и вопиющий поджог храма в Галиции. Не говоря уже о беззаконных захватах церквей униатами и филаретовцами вопреки интересам прихожан. Несмотря на то, что в этой стране церковь отделена от государства, попытки провластных структур и неонацистских боевиков вовлечь ее в светскую политику и подчинить бандеровской догме продолжаются, и абсолютно безнаказанны.

Как тут не вспомнить, что в криминальном мире каста воров-клюквенников – грабителей церквей, была самой презираемой. Бытовало даже презрительное выражение «дошел до кражи из церковной кружки», означавшее низшую степень падения для уркагана. И общение с подобными выродками было для «порядочных воров» «западло». Ныне же, когда власть самозванцев и узурпаторов негласно поддерживает кощунства и разжигание религиозной розни, удивительны ли подобные преступления? Каков, простите, «поп» – таков и приход! Вот только Бог – не фраер, и за все придется платить! И отнюдь не только мелким воришкам, но и тем, кто фактически покровительствует их кощунству.