Столтенберг негодует: Доверие Украины к НАТО пошатнулось

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Сеанс самокритики в исполнении генсека НАТО Столтенберга. В интервью Reuters он признал, что доверие Украины к ее западным «союзникам» «пошатнулось» из-за задержек в поставках вооружений.

Чтобы исправить ситуацию Столтенберг призвал к разработке многолетнего плана, в котором будут четко определены вклады помощи Украине, ожидаемые от каждого члена НАТО.

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«Подобные неудачи по поддержке Украины свидетельствуют о том, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву. Нам нужна более надежная, институциональная основа для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, подотчетность и распределение расходов», – убеждает генсек НАТО.

В качестве примера того, что НАТО не справляется со своими обязанностями, Столтенберг привел Конгресс США, которому понадобилось шесть месяцев, чтобы принять пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Генсек упрекнул европейские страны, которые сорвали украинский оборонный заказ, поставив гораздо меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано.

Как отмечает Reuters, это серьезно повлияло на ход боевых действий: Россия перехватила инициативу, а украинские войска, которые испытывают нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

«Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещанного, нанес удар… по доверию», – винится Столтенберг.

Он считает, что одним из способов предотвратить недостаток военной помощи Украине в будущем является повышение координирующей роли НАТО и разработка многолетнего плана, в котором будут четко определены взносы, ожидаемые от каждого союзника.

Генсек обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и сказал, что оно должно быть подкреплено большими финансовыми обязательствами. По словам дипломатов, речь идет о 100 миллиардах евро.

«Это облегчит планирование. Станет ясно, чего ожидают от каждого союзника. И тогда НАТО сможет играть более значительную роль в обеспечении того, чтобы союзники действительно выполняли то, о чем они заявили», – сказал Столтенберг.

Генсек уверяет, что эти деньги будут «крошечными кусочками или долями» того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.

«Там мы говорим о триллионах, а… на Украине речь идет о миллиардах», – сказал он.

И добавил:

«Но на самом деле мы решаем реальную проблему для нашей безопасности – более агрессивную Россию».

В общем, посыл более чем понятен. Любите Украину до глубины своего кошелька, господа натовцы. Жаль только, вся эта прорва деньжищ в итоге пойдет на войну, а не на созидание. При этом они еще и цинично рассуждают о проблемах послевоенного постановления. Если бы вместо того, чтобы толкать украинцев к войне, Запад дал эти средства в Киеву, пускай и в кредит, но на мирные цели, за пару десятков лет из Украины можно было бы построить страну-конфетку. Но вместо этого будет страна-руина.