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Российские войска продолжают взламывать оборону ВСУ. При этом продвижение происходит не только в районе Очеретинского прорыва к северо-западу от Авдеевки, но и на других участках фронта.

Об этом сообщают как российские, так и украинские источники, отслеживающие ситуацию на фронте, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, в районе Очеретино к исходу вчерашнего дня российские войска заняли большую часть села Архангельского, зайдя в него с юго-востока. Кроме того, были взяты под контроль холмы восточнее этого населенного пункта.

«По итогу часть ВСУшников, находящихся в укрепрайоне восточнее Очеретино, не успела отойти и очутилась, по сути, в окружении (хотя севернее от них у нас еще плотного контроля нет). Также вчера уже фактически начались бои за Новоалександровку, хотя наши туда еще и не зашли, а находятся на восточных окраинах этого населенного пункта. Ну и наши КАБы и артиллерия готовят уже, я так понимаю, скорый штурм н.п. Сокол и находящиеся севернее территории на водораздельном холме», – указывает автор.

Кроме того, есть успехи в районе Часова Яра, где долгое время ВС РФ не удавалось продвинуться.

«Продолжают нарастать проблемы для ВСУ и в районе Часова Яра. Переброска элитных частей для удержания этого района сумела на время приостановить, но не предотвратить наше продвижение здесь. Вчера наши части из района Ивановского продолжали двигаться вперед и смогли зачистить район труб канала «Северский Донец-Донбасс», который расположен южнее Часова Яра. Эта густо поросшая лесом местность очень удобна для охвата города и проникновения в него наших штурмовых частей. А отсюда и то ожесточение, с которым противник держал здесь оборону. Но он был сломлен и отступил», – описывает ситуацию на этом направлении Подоляка.

Тг-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым, в своей сводке указывает, что в районе Часова Яра для ВСУ складывается угрожающая ситуация.

«На восточных окраинах продолжаются встречные бои, без особых продвижений. А вот с южного фланга микрорайона «Канал» российским войскам удалось расширить зону контроля. Если учитывать параллельное продвижение со стороны Богдановки, то выходит, что восточные окраины Часова Яра в скором времени рискуют оказаться в «клещах». Украинские войска продолжают перебрасывать резервы на этот участок фронта», – сообщает WarGonzo.

С украинской стороны подтверждают продвижение ВС РФ и на других направлениях.

«Враг продвинулся в Архангельском, возле Новоалександровки, к югу от Первомайского и в Урожайном», – информирует связанный с ВСУ паблик Deep State. «На ЧасовЯрском направлении противник продолжает давить в районе заказника Ступки-Голубовские-2 в направлении канала Северский Донец-Донбасс и в районе Лиственного леса в направлении улицы Зелёная, гаражного кооператива и дач в северной части района Канал, – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

По его словам, у Очеретино после взятия Новокалиново и Керамика российские войска «продвинулись к центральной части Архангельского, заняв участок шириной до 3.85 км на глубину до 2 км».

«Восточнее Новоалександровки противник имеет частичный успех вдоль трёх лесополос на участке шириной до 1.58 км на глубину до 520 метров. Южнее Первомайского противник занял территорию заброшенных фруктовых садов и продвинулся к балке Домаха на участке шириной до 1.41 км на глубину до 1.45 км», – отмечает Петренко.

Продвигаются русские и на территории, захваченной ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления.

«В Урожайном противнику удалось закрепиться в южной части посёлка, заняв территории фермы и «двор сельхозтехники» на участке шириной до 1.22 км на глубину до 600 метров. Продолжаются активные боевые действия», – сокрушается украинский военкор.